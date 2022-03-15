Çanakkale'de Şubat ayında 769 konut satıldı - Haberler

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Çanakkale'de Şubat ayında 769 konut satıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çanakkale'de Şubat ayında 769 konut satıldı

Çanakkale'de Şubat ayında 769 konut satıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de Şubat ayında 769 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çanakkale'de yüzde 5,1 artış ile 769 konut satışı gerçekleştirildi. Çanakkale' deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 69,1 ile 531 konut olup ilk satışların payı ise yüzde 30,9 ile 238 konut oldu.

Çanakkale'deki ipotekli konut satışı yüzde 75,2 artış ile 184 olurken, ipotekli konut satışında tüm iller arasında Çanakkale 26'ncı sırada yer aldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, Çanakkale, konut, Ekonomi, Haberler

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