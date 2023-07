Çanakkale'de Sardalya Fiyatları Yükseliyor

ÇANAKKALE'de, temmuz ayının ortalarında yağ oranı zirveye çıkan sardalya boyuna göre, kilosu 120 TL ile 200 TL arasında satılıyor. Ayrıca 15 Temmuz itibarıyla Ege Denizi'nin 6 mil açığında trol balıkçılarının av yasağının kalkması, balık piyasasını hareketlendirdi. Balıkhane esnafı Cemal Kartal, "Sardalya 1,5 aydır yağlı ama şu an yağ oranı zirvede. Şu an mangal söndüren cinsten dediğimiz zaman. Tezgahta iri ve ufak olmak üzere iki boy sardalyamız var" dedi.

Çanakkale Boğazı ile uluslararası sularda 15 Nisan itibarıyla gırgır ve troller için av yasağı devam ediyor. Ancak 15 Temmuz itibarıyla Ege Denizi'nin 6 mil açığında trol balıkçılarının av yasağı kalktı. Bu sayede balık tezgahları eşitlendi. Sezonu 15 Haziran'da başlayan yağlı sardalyanın temmuz ortalarından itibaren yağ oranı zirveye ulaştı. Çanakkale Balık Hali'nde yağlı sardalyanın kilosu boyuna göre, 120 TL ile 200 TL arasında satılıyor. Balıkhanede karides 150, mezgit 150, mırmır 100, levrek 200, çipuranın kilosu ise 180 TL'den tezgahlarda yerini alıyor.

Balıkhane esnafı Cemal Kartal, 15 Temmuz itibarıyla Ege Denizi'nin 6 mil açığında trollere av yasağının kalktığını hatırlatıp, "Tezgahlardaki mezgit, tekir, karides gibi balık çeşitlerimiz trollerden geliyor. Bu biraz piyasayı aşağıya çekti. Balık piyasasında hareketlenme başladı. 2 çeşit balıkla tezgah açıyorduk. Şu an tezgahta 15 çeşit balığımız var. Yağlı sardalyamız gene ilk sırada. Halkımızı sardalya yemeğe davet ediyorum. Sardalya 1,5 aydır yağlı ama şu an yağ oranı zirvede. Şu an mangal söndüren cinsten dediğimiz zaman. Tezgahta iri ve ufak olmak üzere iki boy sardalyamız var. Fiyatı da çok uygun; 150 ile 200 lira arasında satıyoruz" dedi. Balıkhane esnafı Volkan Kaşıkçı ise "Sardalya şu an tam mangallık. Hiç temizlemeden asma yaprağına sarılıp da pişirilebilir. Şu an sardalyaya talep fazla ama fiyatlar yüksek olduğu için alanların biraz da dertli" diye konuştu.