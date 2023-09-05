Çanakkale'de Orman Yangınları Sonrası Kara Avcılığı Yasaklandı

Çanakkale'de çıkan orman yangınlarında etkilenen alanlarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kara avcılığı yasaklandı. Yaban hayvanlarının yaşam alanlarının korunması amacıyla alınan bu tedbir, 2023-2024 av sezonu boyunca geçerli olacak.

Çanakkale'de çıkan orman yangınlarında etkilenen ormanlarda, kara avcılığının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte çıkan orman yangınlarında etkilenen alanlarda Tarım ve Orman Bakanlığınca kara avcılığının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği Çanakkale merkez ve Lapseki genel avlağı ile Üçpınar, Kirazlı ve Elmacık devlet avlağında, Tarım ve Orman Bakanlığınca yaban hayatının korunması kapsamında orman yangınlarından etkilenen yaban hayvanlarının yaşam alanlarında tedbir almak amacıyla 5 Eylül itibarıyla Çanakkale'de 2023-2024 av sezonu süresince kara avcılığına yasaklama getirildi." ifadesi kullanıldı.