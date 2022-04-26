Çanakkale'de iki maden sahası için ihale düzenlenecek

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Çanakkale'de iki küçük alan maden sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çanakkale'de ikinci grup küçük alan iki maden sahası mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek. Sahalar için başvurular, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu'na doğrudan yapılacak.

Küçük alan olarak belirlenen sahanın ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat bilgileri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en az 15 gün önceden ilan edilecek.

İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak. İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibinin müracaat etmesi halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak.