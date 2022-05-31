Geçen sene kilosu 70 lira olan sardalya, 50 liradan tezgahlarda - Haberler

Çanakkale'de geçen sene kilosu 70 liraya kadar ulaşan sardalyanın kilosu 50 liradan tezgahlarda alıcı buluyor.

Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, bereketli günler yaşıyor. En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan sardalya ise hem bütçeye hem de damak lezzetine hitap ediyor. Geçtiğimiz sene kilosu 70 lira olan sardalya, 50 liradan tezgahlarda yerini alırken uygun fiyatıyla da vatandaşlara hitap ediyor. Çanakkale'de bulunan balıkçılar, balık fiyatlarının artmayacağını da belirtirken, halde istavrit 50, jumbo karides 300, çipura 140, lüfer 200, levrek 150, kolyoz 80 liradan satılıyor.

Yaklaşık 25 senedir balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, "Av yasağı bulunmasına rağmen balık fiyatları gayet uygun. Geçen sene 70 lira olan sardalya şu an 50 lira. Geçen sene ile bu sene arasında çok fark yok fiyatlar gayet uygun. Fiyatlar artmaz balık olduğu müddetçe fiyatlar bu şekilde devam eder. Tabi vatandaşların alım gücü biraz zayıf olduğu için işler biraz durgun. Balık fiyatları bu şekilde devam eder daha artmaz. İnsanlar balık fiyatlarının arttığını söylüyor ama artmadı geçen seneki ile bu seneki fiyatlar aynı sayılır hatta daha düşük fiyatlar" dedi.

(Enishan Keskin - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi