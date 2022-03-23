Çanakkale'de bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak - Haberler

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Çanakkale'de bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak

AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
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Çanakkale'de bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Çanakkale'nin Biga ilçesinde belirlenen 8 köyde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi. Söz konusu köyler Danişment, Göktepe, Karantı (Gündoğdu), Gürçeşme, Balıklıçeşme, Kozçeşme, Hisarlı ve Selvi olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Sinop'taki enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, "154 kV Hamsi RES-Boyabat TM Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahında bulunan bazı taşınmazlar, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Devlet Su İşleri, cumhurbaşkanı, Çanakkale, Gazete, Ekonomi, Haberler

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