Çanakkale'de Balıkçılar Bereketli Lüfer Avından Döndü
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılar, balık yasağının sona ermesiyle denize açıldı ve lüfer dolu ağlarla geri döndü. Teknenin kaptanı, gece karanlığında açıldıkları denizde lüfer sürüsüyle karşılaştıklarını ve 600 adet lüfer yakaladıklarını belirtti.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılar çıktıkları lüfer avından bereketle döndü.
Balık yasağının sona ermesiyle "Vira Bismillah" diyerek denize açılan Gelibolulu balıkçıların yüzü gülmeye başladı.
Güneyli köyünden tekneleriyle Saros'a açılan balıkçılar, lüfer dolu ağlarla geri döndü.
Saros'ta 35 yıldır balıkçılık yapan teknenin kaptanı Mustafa Sağlam, gazetecilere, gece karanlığında açıldıkları denizde lüfer sürüsüyle karşılaştıklarını ve hemen ağ attıklarını söyledi.
Kısa süre içinde ağları toplamaya başladıklarını belirten Sağlam, "Ağları çektikçe, denizlerin prensi lüfer ağlarda gözükünce çok sevindik." dedi.
Sağlam, 600 adet lüfer yakaladıklarını ve tanesini 100 liradan sattıklarını belirtti.