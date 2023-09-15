Çanakkale'de Balık Sezonu Başladı: Fiyatlar Düştü

ÇANAKKALE'de, 1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla birlikte bolluk yaşanırken, balık tezgahlarında fiyatlar da düştü. Ayrıca 'Denizin prensi' olarak bilinen lüfer, tezgahtaki yerini aldı. Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, "Lüfer, 2-3 gündür tezgahlarda görülmeye başladı. Lüferin fiyatı 500 ile 600 lira aralığında değişiyor. İlk gelen haberler ilerleyen günlerde lüferin bol olacağını gösteriyor" dedi.

Denizlerdeki av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Çanakkale'de de balıkçılar gece yarısı itibarıyla gırgır tekneleriyle denize açıldı. Yasağın sona ermesinin ardından Çanakkale Balık Hali'ndeki tezgahlarda çeşitlilik artarken fiyatlar da düştü. Av sezonundan önce 250 TL'ye satılan sardalyanın kilosu 100 TL'ye kadar düştü. 'Denizin prensi' olarak bilinen lüfer ise kilosu 600 TL'den tezgahtaki yerine aldı. Balıkhanede hamsi 80, kolyoz 70, yeşil istavrit 150, karides 150, kupa 80, çipura 180, karagöz 120, kefal 100 TL'den satılırken, mezgit ise kilosu 130 TL'den satılıyor.

'EN UYGUN GIDA ŞU ANDA BALIK DİYEBİLİRİZ'

Lüfer mevsiminin eylül, ekim, kasım aylarında olduğunu söyleyen balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, "Lüfer balığı 2-3 gündür tezgahlarda görülmeye başladı. Şu anda fiyatı balığa göre 500 ile 600 lira aralığında devam ediyor. İlk gelen haberler ilerleyen günlerde lüferin bol olacağını gösteriyor. Kilo fiyatının 200-250 liraya kadar düşmesini bekliyoruz. Av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlarda her çeşit balığı bulmamız mümkün. Fiyatlar da gayet uygun. En uygun gıda şu anda balık diyebiliriz" diye konuştu.