Çanakkale'de Balık Fiyatları: Hamsi ve Sardalya Gözde

Güncelleme:
Çanakkale'de balık av sezonunda hamsi ve sardalya fiyatlarının uygun kalmasıyla dikkat çekiyor. Lüfer fiyatları ise artış gösterdi. Balıkçılar, iklim değişikliği nedeniyle lüfer göçünün azaldığını ve bu nedenle fiyatların yükseldiğini belirtiyor.

Çanakkale'de balık av sezonunun ortalarına doğru gelinirken hamsi ve sardalya fiyatını koruyarak vatandaşın gözdesi türler arasına girdiler.

Çanakkale Boğazı'nda lüfer balığının göç akımının bitmesiyle 750, bin lira arasında seyreden lüfer balığı şu an ise bin 500 lira ile bin 700 lira bandında tezgahlarda yerini alıyor. Geçen sene balıkçıların ağlarını şenlendiren palamuttan ise bu sene ses gelmedi. Tezgahlarda fiyatını koruyarak bolluk gösteren hamsi ve sardalya ise 200, 250 lira bandında seyrederek vatandaşın tercihi oldu.

Çanakkale'de balıkhali esnaflarından Hasan Doğuş Tunç, "Sezonumuz güzel başladı. Sezonun başında lüfer yüzünü gösterdi. Ondan sonra lüferin fiyatları 800 liraya, 750 liraya, 1000 liraya kadar o aralıklarda seyretti. Ondan sonra ufak bir akım oldu. Akımın sonrasında biraz lüferin azalmasıyla beraber şu anda güncel fiyatlar bin 500 lira, bin 700 lira bandında. Tezgahlarda o fiyatlara kadar yükseldi. Bunu da neye bağlıyoruz? Suların ve hava ısısının sıcak gitmesi, iklimsel değişiklikler, balıkların göç yönünün değişmesi. Yani lüfer hızlı bir şekilde Çanakkale Boğazı'na girdi ve geçti. Şimdi azalmasından dolayı fiyatı da otomatik olarak yükseldi" dedi.

Bu sene palamut yok

Denizlerde palamut balığının az olduğuna dikkat çeken balıkçı Hasan Doğuş Tunç, "Palamut çok azdı bu sene. Palamutumuz yoktu. Palamut da 500 liradan başladı fiyatlar. O da iyice azalmasıyla beraber tane 600, 700, 800 lira bandında. Balığın boyutuna göre palamut fiyatı da o aralıklarda geziyor" diye konuştu.

Hamsi, istavrit ve sardalyanın fiyatları uygun

Uygun fiyatlı balıklara değinen Hasan Doğuş Tunç, "Ucuz balıklarımıza gelelim. Hamsimiz gayet ucuz. Bu sene hamsi yüzünü gösterdi. Vatandaşın ve balıkçının, büyük balıkçının yüzünü hamsi güldürdü. Balık tezgahlarında hamsinin fiyatı da 200 ve 250 lira bandından satılıyor. Çanakkale'nin meşhur sardalyası o zaten hiç kesmedi. Onun da fiyatı 200, 250 lira bandında. Onun yanı sıra diğer balık çeşitlikleri de ortalamanın iki tık üzerinde diyebiliriz. Hamsi ve istavrit, sardalya bunların fiyatları gayet makul ve uygun. Ama diğer balıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor şu anda" ifadelerini kullandı.

Balıkçılar lüfer, palamut ve torik'in peşinde

Balıkçıların lüfer, palamut ve torikin peşinde olduğunu söyleyen Tunç, sözlerine şöyle devam etti: "Biz açıldığımız zaman bu alamana dediğimiz ağlarla lüfer, palamut ve torik yani o üç balığı onun peşindeyiz. Şu anda bütün balıkçılar onun peşinde. Çünkü: eylül, ekim, kasım, aralık sezonuna kadar bu üç balığın Çanakkale Boğazı'nda göçü gerçekleşiyor ve balık Karadeniz'den Marmara'dan Ege'ye doğru göç ettiği için Çanakkale bölgesindeki geçiş noktası oluyor. Bütün balıkçılarda palamutun, lüferin, torikin peşinde."

Balıkhane tezgahlarında hamsinin kilosu 250, sardalya 250, istarvit 300, karagöz 400, çipuranın kilosu 500, mezgit 550, levrek 600, palamutun tanesi ise 800 liradan liradan satılıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
