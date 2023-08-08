Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Çanakkale genelindeki aşırı sıcaklıkların ayçiçeği rekoltesine bu yıl yüzde 60 düşürmesi beklendiğini söyledi. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan Türkiye'de barajlardaki doluluk oranları düşerken, Çanakkale'deki barajlardaki su seviyesi de azaldı. Bu durum ayçiçeği başta olmak üzere birçok ürünü etkileyecek.

Çanakkale'de aşırı sıcakların ayçiçeğinde rekolteyi yüzde 60 düşürmesi bekleniyor

ÇANAKKALE - Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Çanakkale genelindeki aşırı sıcaklıkların ayçiçeği rekoltesine bu yıl yüzde 60 düşürmesi beklendiğini söyledi. Çanakkale'de, 2023 yılında 289 bin dekar alanda 85 bin ton rekolte bekleniyor.

Son aylarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkiye'de barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düştü. Kuraklık, Çanakkale'deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçeleri, bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü.

Çanakkale'de 2018 yılında 211 dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. 60 bin ton ürün elde edildi. Dekarda 280 kilogram verim elde edildi. 2022 yılında ise 273 bin dekar alanda 85 bin ton ile 309 kilogram verim elde edildi. 2023 yılında ise 289 bin dekar alanda 85 bin ton rekolte bekleniyor. Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin yüzde 3.6'sı Çanakkale'de üretiliyor. Çanakkale ayçiçeği üretiminde ise 7'nci sırada yer alıyor.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Çanakkale genelinde aşırı sıcaklık nedeniyle ayçiçeği rekoltesinde bu yıl yüzde 60 düşürmesi beklendiğini belirterek, "Kuraklık ayçiçeğinin yanı sıra şeker pancarı, mısır, biber, patlıcan, zeytin ve şeftalisine kadar her üründe etkili oldu. Çünkü normal sıcaklıkların üzerinde bir sıcaklık yaşıyoruz. Tüm dünya bu aşırı sıcaklara karşı gerekli önlemleri alırken, bizde gerekli tedbirleri almalıyız. Meteorolojini attığı uyarı ile tedbir alınıyor. Bu uyarı değil, biz aşırı sıcaklıklar konusunda ciddi adımlar atamazsak, üretim biter. Hava şartları eğer zorlamaya devam ederse, ileri de bizi gıda ve üretim sıkıntısı bekliyor" dedi.