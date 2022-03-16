"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" turizmcileri heyecanlandırıyor

ÇANAKKALE (AA) - Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bölgenin turizm potansiyeline büyük katkı sağlaması öngörülüyor.

Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 4 bin 608 metrelik 1915 Çanakkale Köprüsü, iki kıta arasındaki feribotla 1 saat süren yolculuğu 6 dakikaya düşürmesiyle zamandan tasarruf sağlayacak.

" Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen, uzun feribot kuyruklarını sona erdirecek köprünün 18 Mart'ta açılmasıyla bölgedeki tesisler de turizmden daha fazla pay alacak.

Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) Başkanı Nilgün Gökser, AA muhabirine, bir yer değiştirme faaliyeti olan turizmin, yol ve araçların gelişimiyle büyüdüğünü söyledi.

Yol olmadan turizmin gerçekleşemeyeceğini belirten Gökser, köprü, havaalanları ve yollarla beraber ulaşımın turizmin önemli bir parçası olduğunu anlattı.

Ulaşımın kısalığının, tatil bölgesi için tercih sebebi olduğunu dile getiren Gökser, "Saatlerce gemi sırası bekleyerek ulaştığınız ya da evinize dönmek için kilometrelerce kuyrukta beklediğiniz bir tatil düşünün, bir daha gelmek ister misiniz? Muhtemelen hayır." dedi.

"Turizm adına atılan büyük adımlardan biridir"

Gökser, hem iç hem de dış turizm için çok önemli gördükleri uluslararası ölçekte bir mega proje olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına az bir süre kaldığını hatırlattı.

Yaz aylarında feribot için uzun bekleme süreleri düşünüldüğünde projenin öneminin daha iyi anlaşılacağını aktaran Gökser, "Öncelikli pazarlarımızdan biri olan Balkan coğrafyasından gelen misafirlerimiz için bu köprü öncelikli geçiş noktası olacak ve biz turizmcilerin hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Nilgün Gökser, Çanakkale'nin son yıllarda Marmara Bölgesi'nin en hızlı gelişen kentlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Büyük yatırımlar arasında, Troya Müzesi var. Bir diğer değerli proje de Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığının lansmanını yaptığı 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'dır. 12 savaş batığı ve 2 doğal resifle 14 ayrı nokta gizemli bir dalış serüveni sağlamaktadır. Milli bir değerimiz olan Gelibolu Yarımadası, şehitlikleri ile iç turizm için de vazgeçilmez bir seyahat noktasıdır. Tüm bu değerlere ulaşımı kolaylaştıracak olan 1915 Çanakkale Köprüsü sürdürülebilir turizm adına atılan büyük adımlardan biridir. Bu mega proje bölgemizde önümüzdeki dönemde yerli ve yabancı misafirlerimizin sayısında artışa neden olacak, bu da ülkemiz ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır."

"Köprünün zaman içinde başka faydalarını da göreceğiz"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Çanakkale Temsilcisi ve Kolin Otel Genel Müdürü Mehmet Hilmi Satar ise köprünün farklı özellikleriyle dünyada ilkleri barındırdığını belirtti.

Katıldıkları fuarlarda 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tanıttıklarını ve buna göre yol haritası belirlediklerini aktaran Satar, şunları kaydetti:

"Özellikle iç pazardaki ulaşımı kısaltacağı gibi Balkan pazarının ulaşımını da kolaylaştıracak. Uzun feribot kuyruğu bekleyerek Çanakkale'ye ulaşan insanlar yılgın vaziyetteydi. Köprüden geçerek daha hızlı ulaşmak, daha dinç gelebilmek insanlarda daha uzun konaklama isteği de doğuracak. Kötü havalarda iptal olan feribotlar sebebiyle gelemeyen misafirlerimiz oluyordu ama köprü bizim için çok önemli bir unsur olacak. Özellikle hafta sonları İstanbul'dan ulaşımı düşündüğümüzde Çanakkale'nin turizm anlamında önemli bir sıkıntısını aşmış olacağız. Köprünün zaman içinde başka faydalarını da göreceğiz."