Çanakkale Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Tekrar Kuzey-Güney Yönüne Dönecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle, tek yöne döndürülen Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, tekrar kuzey-güney yönlü olarak gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, trafiğin saat 21.30'da başlayacağı belirtildi.