Çanakkale Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Tekrar Kuzey-Güney Yönüne Dönecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle, tek yöne döndürülen Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, tekrar kuzey-güney yönlü olarak gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, trafiğin saat 21.30'da başlayacağı belirtildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle, tek yöne döndürülen Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, tekrar kuzey-güney yönlü olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak saat 21.30'da başlayacak." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Enes Duran - Ekonomi