Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz görüş mesafesinin düşmesine neden olunca transit gemi trafiği çift yönlü olarak geçici olarak durduruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan, Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

