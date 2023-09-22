Çanakkale Boğazı'nda Tanker Arızası Nedeniyle Gemi Trafiği Askıya Alındı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, tanker arızası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, tanker arızası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan SAPPHO isimli 183 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-15 römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı" denildi.