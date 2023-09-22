Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Veren Tanker Kurtarılmaya Çalışılıyor

İstanbul'dan Yunanistan'a giderken Çanakkale Boğazı'nda makine arızası veren SAPPHO isimli tankeri kurtarmak için çalışma başlatılırken Boğaz trafiği güney-kuzey yönünde geçici olarak durduruldu.

İstanbul'dan Yunanistan'a giderken Çanakkale Boğazı'nda makine arızası veren SAPPHO isimli tankeri kurtarmak için çalışma başlatılırken Boğaz trafiği güney-kuzey yönünde geçici olarak durduruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SAPPHO isimli tanker, İstanbul'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nda makine arızası verdi. 183 metrelik tanker için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-13 ve Kurtarma-15 römorkörleri bölgeye yönlendirildi.

Durum nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği güney-kuzey yönünde geçici olarak askıya alındı.