Çamlıbel Enerji Buluşması: Yenilenebilir Enerji ve Düşük Karbonlu Gelecek

Enerji sektöründeki dönüşüm, yenilenebilir kaynakların yükselişi ve güncel düzenlemeler, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile CK Enerji Çamlıbel Elektrik iş birliğinde düzenlenen Çamlıbel Enerji Buluşması'nda kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik piyasalarının geleceğinden karbon emisyonunun azaltılmasına kadar birçok konu, sektör temsilcileri ve uzmanların katılımıyla ele alınarak, Türkiye'nin düşük karbonlu kalkınma hedefleri doğrultusunda atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

STSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, CK Enerji Ticari Satış ve İş Geliştirme Grup Direktörü Çağdaş Acar, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile enerji danışmanlık firmalarının da aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Genel Müdürü Muharrem Bülbül, iklim değişikliği, teknolojik gelişmeler ve elektrifikasyonun enerji sektöründe yarattığı dönüşüme dikkati çekerek, Türkiye'nin bu alanda güçlü adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Bülbül, "Dünya büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Türkiye'nin 2035'e kadar 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlaması hedefi açıklandı. Bu vizyon, ulusal olduğu kadar yerelde de hepimize sorumluluk yüklüyor." değerlendirmesinde bulundu

Daha yeşil, temiz ve verimli bir enerji geleceğini hep birlikte kurulabileceğini belirten Bülbül, şunları kaydetti:

"2024 rakamlarına göre Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde toplam elektrik tüketimi yüzde 7 artarak 2,6 milyar kilovatsaate ulaştı. Bu tüketimin 452,5 milyon kilovatsaati sanayi, 825,8 milyon kilovatsaati ise ticarethanelerden geldi. Enerji ticaretinin bölgenin kendi tedarik şirketi üzerinden yapılmasının ekonomiye, istihdama ve hizmet kalitesine doğrudan katkı sağladığını ifade etmek isterim. Biz sadece bir enerji tedarikçisi değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın paydaşlarından biri, sizlerin yol arkadaşıyız."

STSO Başkanı Zeki Özdemir ise, gün geçtikçe artan enerji ihtiyacının farkında olduklarını vurgulayarak, "Önemli olan yalnızca enerji üretim miktarını artırmak değil, aynı zamanda tüketim sırasında karbon salımını kontrol altında tutabilmek, yani çevresel sürdürülebilirliği sağlamak." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın, enerji yatırımları açısından özellikle yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin öne çıkan illerinden biri olduğunu belirten Özdemir, "Özellikle güneş enerjisi bakımından ülkemizin en elverişli birkaç ilinden biri olması, uzun güneşlenme süresi ve coğrafi konumu, yenilenebilir enerji yatırımları için şehre önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu da Sivas'ı enerji yatırımları açısından cazip ve stratejik bir merkez haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.