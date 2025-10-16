Haberler

Çamlıbel Enerji Buluşması: Yenilenebilir Enerji ve Düşük Karbonlu Gelecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta düzenlenen Çamlıbel Enerji Buluşması'nda, enerji sektöründeki dönüşüm, yenilenebilir kaynakların önemi ve karbon emisyonunun azaltılması konuları ele alındı. CK Enerji ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'nin enerji geleceği ve sürdürülebilirlik hedefleri masaya yatırıldı.

Enerji sektöründeki dönüşüm, yenilenebilir kaynakların yükselişi ve güncel düzenlemeler, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile CK Enerji Çamlıbel Elektrik iş birliğinde düzenlenen Çamlıbel Enerji Buluşması'nda kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik piyasalarının geleceğinden karbon emisyonunun azaltılmasına kadar birçok konu, sektör temsilcileri ve uzmanların katılımıyla ele alınarak, Türkiye'nin düşük karbonlu kalkınma hedefleri doğrultusunda atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

STSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, CK Enerji Ticari Satış ve İş Geliştirme Grup Direktörü Çağdaş Acar, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile enerji danışmanlık firmalarının da aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Genel Müdürü Muharrem Bülbül, iklim değişikliği, teknolojik gelişmeler ve elektrifikasyonun enerji sektöründe yarattığı dönüşüme dikkati çekerek, Türkiye'nin bu alanda güçlü adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Bülbül, "Dünya büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Türkiye'nin 2035'e kadar 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlaması hedefi açıklandı. Bu vizyon, ulusal olduğu kadar yerelde de hepimize sorumluluk yüklüyor." değerlendirmesinde bulundu

Daha yeşil, temiz ve verimli bir enerji geleceğini hep birlikte kurulabileceğini belirten Bülbül, şunları kaydetti:

"2024 rakamlarına göre Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde toplam elektrik tüketimi yüzde 7 artarak 2,6 milyar kilovatsaate ulaştı. Bu tüketimin 452,5 milyon kilovatsaati sanayi, 825,8 milyon kilovatsaati ise ticarethanelerden geldi. Enerji ticaretinin bölgenin kendi tedarik şirketi üzerinden yapılmasının ekonomiye, istihdama ve hizmet kalitesine doğrudan katkı sağladığını ifade etmek isterim. Biz sadece bir enerji tedarikçisi değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın paydaşlarından biri, sizlerin yol arkadaşıyız."

STSO Başkanı Zeki Özdemir ise, gün geçtikçe artan enerji ihtiyacının farkında olduklarını vurgulayarak, "Önemli olan yalnızca enerji üretim miktarını artırmak değil, aynı zamanda tüketim sırasında karbon salımını kontrol altında tutabilmek, yani çevresel sürdürülebilirliği sağlamak." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın, enerji yatırımları açısından özellikle yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin öne çıkan illerinden biri olduğunu belirten Özdemir, "Özellikle güneş enerjisi bakımından ülkemizin en elverişli birkaç ilinden biri olması, uzun güneşlenme süresi ve coğrafi konumu, yenilenebilir enerji yatırımları için şehre önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu da Sivas'ı enerji yatırımları açısından cazip ve stratejik bir merkez haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Ajda Pekkan'dan servet değerinde reklam anlaşması

Servet değerinde reklam anlaşması! İşte kazanacağı ücret
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
İşte Türkiye'de en çok aranan numara

İşte Türkiye'de en çok aranan numara
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.