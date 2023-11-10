Çalışmayan emeklilere tek seferlik verilecek olan 5 bin liralık ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu.

Çalışmayan emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Çalışmayan emeklilere tek seferlik verilecek olan 5 bin liralık ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere verilecek olan 5 bin liralık tek seferlik ikramiye, 11 Kasım'da ödenmeye başlanacak. Bu tutarın aylıktaki hisseye göre dul ve yetimlere ödemesi de yine aynı tarihte gerçekleşecek.

SSK emeklilerinden aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlara 11 Kasım'da; 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım'da; 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım'da ödeme yapılacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise ikramiye ödemesi 14 Kasım'da yapılacak. - ANKARA