Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çerçevesindeki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çerçevesindeki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.