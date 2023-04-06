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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çerçevesindeki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çerçevesindeki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan...

Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çerçevesindeki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çerçevesindeki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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