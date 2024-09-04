Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İş Avcılığı Modeli ile 100 binden fazla genç işe yerleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2019 yılının Ağustos ayından bugüne İş Avcılığı Modelimiz sayesinde 100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istihdamın, kalkınmanın ve üretimin yüzyılında çalışma hayatını Türkiye'de güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, "2019 yılının Ağustos ayından bugüne İş Avcılığı Modelimiz sayesinde 100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık" ifadesini kullandı. - ANKARA