Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hindistan'da düzenlenecek olan G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılacaklarını ve Türkiye ekonomisini canlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Hindistan'da 20 Temmuz'da düzenlenecek G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılacak olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme yollarıyla Türkiye ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 20-21 Temmuz tarihlerinde Hindistan'ın Indore şehrinde düzenlenecek olan G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Hindistan'a gidecek. Toplantıda G20'nin dönem başkanı Hindistan tarafından istihdam alanında üç öncelikli konu olarak belirlenen küresel beceri açıklarının ele alınması, dijital ekonomi ve platform ekonomisi çalışanları için yeterli sosyal koruma ve insana yakışır çalışma koşullarının sağlanması ile sosyal güvenliğin sürdürülebilir finansmanı konuları ele alınacak.

G20 üyesi ülkeler ile davetli ülkelerin çalışma ve istihdamdan sorumlu bakanlarının katılacağı toplantıda Bakan Işıkhan, G20 Hindistan Dönem Başkanlığı tarafından istihdam alanında belirlenen öncelikli konular hakkında Türkiye'deki gelişmeleri paylaşacak. Bakan Işıkhan, ziyaret çerçevesinde Hindistan Çalışma ve İstihdam Bakanı Shri Bhupender Yadav, Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho, Endonezya İşgücü Bakanı Ida Fauzıyah ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert Houngbo ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz"

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na ilişkin değerlendirme yapan Bakan Işıkhan, toplantıda küresel beceri açığının yanı sıra 'Türkiye Yüzyılı'nda çalışma hayatının bileşenleri olan yatırım, istihdam, üretim, büyüme konularına ve çalışma hayatının kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalara değineceğini belirtti. 2023'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Işıkhan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme yollarıyla Türkiye ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, mevkidaşlarına Bakanlığın çalışmalarına ilişkin de bilgi verecek. - ANKARA