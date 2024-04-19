Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, e-Devlet üzerinden aylık taleplerini verebileceklerini duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Müracaatta bulunan vatandaşlarımız 'Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine' ek olarak sunulması gereken '3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini' artık e-Devlet üzerinden verebilecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalıların işlemlerinin kolaylaştırılabilmesi için e-Devlet üzerinden yeni bir işlem başlattıklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, "Müracaatta bulunan vatandaşlarımız 'Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine' ek olarak sunulması gereken '3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini' artık e-Devlet üzerinden verebilecek" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar daha ayrıntılı bilgiyi "https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tahsis-talep-taahhut-beyan" adresinden ulaşabilecek. - ANKARA