Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Aralık ayında toplayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayacaklarını belirtti. Bakan Işıkhan, ayrıca çalışan emeklilere ilişkin düzenlemeyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hem işçi hem de işveren taraflarının da en yüksek faydayı elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ak Parti İl Başkanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını söyleyen Işıkhan, " Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu aralık ayında toplayacağız. Şu anda teknik hazırlıkları gerçekleştiriyoruz. İnşallah Aralık ayında toplantımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

"Tarafların en yüksek faydayı elde edeceği şekilde uzlaşacağımıza inanıyorum"

Asgari ücretle ilgili bir alt sınır belirlenmediğini belirten Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın defaten söylediği gibi işçilerimizi enflasyona ezdirmeme ilkesi söz konusu. Allah izin verirse sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hem işçi hem de işveren taraflarının da en yüksek faydayı elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum. Tıpkı temmuz ayında yaptığımız görüşmeler gibi. Onda da fark ettiyseniz sosyal diyalog sürecini çok iyi bir şekilde yönettik. Allah utandırmazsa aralık ayında bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Aralık ayının sonunda da bitirmek zorundayız" açıklamasında bulundu.

"Teknik düzenlemeler kısa sürede tamamlanır tamamlanmaz emeklilerimizin hesabına yatacak"

Çalışan emeklilere verilecek olan tek seferlik 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin Meclis'te olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, "Teknik düzenlemeler kısa sürede tamamlanır tamamlanmaz emeklilerimizin hesabına yatacak. O da hayırlı olsun Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı arz ediyorum. Gerçekten çok önemli bir düzenleme oldu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA