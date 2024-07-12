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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 270 bin 761 açık iş tespit ettik

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek, 270 bin 761 açık iş tespit ettiklerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek, 270 bin 761 açık iş tespit ettik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işverenlerin ve iş arayan vatandaşların ihtiyaçlarını analiz ederek etkin çözümler üretmeye çalıştıklarını belirterek, "En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu yayımladık. 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek, 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Açık işleri inceleyerek kendilerine uygun işe başvurmak isteyen vatandaşlarımızı İŞKUR'un resmi internet hesabına bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vedat Işıkhan Ekonomi Güncel Haberler

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