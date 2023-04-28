Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Mikro işletmelerde prim gününü yeniden düzenlemek lazım'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, mikro işletmelerde prim gününün yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayısının indirileceğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Toplantısı'nda; "Küçük işletmelerde çalışanlar hem emekçi hem sermayedar. Bu işletmelerin sahipleri için büyük işletmelerin emeklilik şartlarını geçerli sayamayız. Dolayısıyla mikro işletmelerde prim gününü yeniden düzenlemek lazım. Bu konu önümüzde, ilk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biri" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 29. Dönem 6. Olağan Meclis Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı. ATO Meclis Salonu'nda gerçekleşen ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal'in açılış konuşmalarını yaptığı toplantıya, ATO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı.

"BAĞ-KUR'LULAR UZUN SÜRE PRİM ÖDEYİP, GEÇ EMEKLİ OLUYOR"

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun işveren kuruluşu ve üyelerinin istihdam sağlayan işletmeler olması nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ATO'yu doğrudan ilgilendiren Bakanlıkların başında geldiğini belirterek, Bakan Bilgin'in kapısını sorun aktarmak üzere defalarca çaldıklarını söyledi. ATO olarak ilettikleri sorunların çözümüne ilişkin Bakan Bilgin'den her zaman olumlu karşılık aldıklarını kaydeden Baran, "Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasından, nakdi ücret desteğine, işsizlik ödeneğinden, normalleşme desteğine, SGK prim borçlarına, Sağlık Uygulama Tebliği bedellerinin güncellenmesine kadar pek çok konuyu gündeme getirdik. Bunlardan biri de asgari ücretteki işveren yükünün azaltılmasıydı. Hem kendisine gerçekleştirdiğimiz ziyarette hem de Odamızda yaptığımız toplantıda konuyu dile getirmiştik. Hepinizin de bildiği gibi asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırılarak işveren maliyeti aşağıya çekildi" diye konuştu.

Bağ-Kur'luların emekliliği için uygulanan prim gün sayısı konusunda üyelerinden gelen talepleri Bakan Bilgin'e geçen haftalarda ilettiklerini hatırlatan Baran, "Bağ-Kur'luların emekliliği için uygulanan prim gün sayısı 9 bin gün yani 25 yıl boyunca prim ödenmesi gerekiyor. Oysa işçi ve memurlar için bu süre 7 bin 200 gün ve 20 yıl. SGK'lı çalışanla Bağ- Kur'lu çalışan arasında 1.800 gün yani 5 yıllık süre farkı var. Bağ- Kur'lular daha uzun süre prim ödeyip, daha geç emekli oluyor. Yatırım yaparak, risk üstlenerek katma değer ve istihdam yaratarak ekonomiye katkı sağlayan işverenlere yönelik uygulanan 9 bin günlük prim süresinin üyelerimizi de kapsayacak şekilde 7 bin 200 gün şeklinde uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"MİKRO İŞLETMELERDE PRİM GÜNÜNÜ YENİDEN DÜZENLEMEK LAZIM"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuşmasında, ATO Başkanı Baran'ın Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayısının SSK'lılarla aynı seviyeye getirilmesi talebini ilettiğini hatırlatıp, "İlk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biri" diyerek Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayısının indirileceğini ifade etti. Küçük işletme sahipleri ile büyük işletmelerin emeklilik şartlarının aynı şekilde değerlendirilemeyeceğine dikkat çeken. Bilgin, "Küçük işletmelerdekiler hem emekçi hem sermayedar. Bu işletmelerin sahipleri için büyük işletmelerin emeklilik şartlarını geçerli sayamayız. Dolayısıyla mikro işletmelerde prim gününü yeniden düzenlemek lazım. Bu da önümüzde. Bütün hazırlıklar bitmiş, ilk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biridir. Esnafımıza, tüccarımıza verdiğimiz sözdür" dedi.

"TÜCCAR BİR MİLLETİZ"

Ticaretin ekonomik hayatın en önemli halkalarından biri olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Tüccar bir millet olduğumuz, ticareti bildiğimiz için bin yıldır burada yaşıyoruz. Ticareti bilmeseydik, burada bin yıl değil, muhtemelen 50-60 yıl, 100 yıl yaşayabilirdik. Daha uzun ömürlü olmazdı" dedi. Türklerin tüccar millet oluşuna örnek olarak Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde karşılayan heyet arasında seğmenlerle birlikte tüccarların da bulunmasını gösteren Bilgin, Cumhuriyet kurulmadan önce İzmir İktisat Kongresi'nin toplanmasının da aynı yaklaşımın bir yansıması olduğunu anlattı. Türkiye ekonomisindeki gelişime de dikkat çeken Bilgin, pandemi ve global krizin ülkeye yansıdığını ifade etti.

Türkiye'nin bağımsız ve cari açık üretmeyen bir ekonomi olmak için çalışmalar yürüttüğünü aktaran Bakan Bilgin, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması açısından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin önemli olduğunu söyledi. Bilgin, nükleerin sadece bir enerji kaynağı değil aynı zamanda sağlıktan bilişim sistemlerine kadar ulaşan çok boyutlu bir teknoloji olduğunu savundu.

"ASIL İŞTE TAŞERON OLMAZ"

Çalışma hayatının uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına çözüm ürettiklerini belirten Bilgin, bu kapsamda aralarında 3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeli ve geçici işçilere kadronun da olduğu düzenlemeleri hayata geçirdiklerini kaydetti. Taşeron düzenlemesi kapsamında kalan ve kadroya geçmeyi bekleyen işçilerin durumuna da değinen Bilgin, "Asıl işte taşeron olmaz. Önümüzdeki dönemde bunu da çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal Bakan Bilgin'e Ankara'ya ilişkin bir rapor sundu.

Toplantıya ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, ATO Meclis Divan Katibi Ayşe Nilay Çelik ile ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ahmet Akça, Ali Yıldız, Halil İlik, Naki Demir, Ömer Çağlar Yılmaz, Yasin Özyolu da katıldı.