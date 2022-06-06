Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık - Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık."

"Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda bin 300 lira ile bin 400 lira arasında bir değişim oldu."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi