Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir... Ekonomi Haberleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim." Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Vedat Bilgin Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir... - Haberler

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