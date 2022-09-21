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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir...

Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vedat Bilgin Ekonomi Haberler

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