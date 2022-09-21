Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir...
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi