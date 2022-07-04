Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Emeklilikte Yaşa Takılanla (EYT) meselesi masamızda. - Haberler

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Emeklilikte Yaşa Takılanla (EYT) meselesi masamızda.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Emeklilikte Yaşa Takılanla (EYT) meselesi masamızda.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Emeklilikte Yaşa Takılanla (EYT) meselesi masamızda.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Emeklilikte Yaşa Takılanla (EYT) meselesi masamızda. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vedat Bilgin Türkiye EYT Ekonomi Haberler

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