Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki... - Haberler

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye'nin daha iyi yere geleceğini söylüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye'nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vedat Bilgin Türkiye Ekonomi Haberler

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