Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Ne gerçekleşirse gerçekleşsin enflasyonun üzerinde, kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda sosyal bir... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Ne gerçekleşirse gerçekleşsin enflasyonun üzerinde, kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız." Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Ne gerçekleşirse gerçekleşsin enflasyonun üzerinde, kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız." AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'Ne gerçekleşirse gerçekleşsin enflasyonun üzerinde, kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda sosyal bir... - Haberler

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