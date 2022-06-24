Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Ne gerçekleşirse gerçekleşsin enflasyonun üzerinde, kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda sosyal bir... - Haberler

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Ne gerçekleşirse gerçekleşsin enflasyonun üzerinde, kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda sosyal bir...

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'Ne gerçekleşirse gerçekleşsin enflasyonun üzerinde, kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda sosyal bir...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Ne gerçekleşirse gerçekleşsin enflasyonun üzerinde, kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Ne gerçekleşirse gerçekleşsin enflasyonun üzerinde, kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız."

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Ekonomi

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