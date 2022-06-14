Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır."
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi