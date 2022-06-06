Bakan Bilgin: Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız - Haberler

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Bakan Bilgin: Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Bilgin: Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak."

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vedat Bilgin Aralık Ekonomi Güncel Haberler

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