Bakan Bilgin: Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız - Haberler

Bakan Bilgin: Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak." İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Vedat Bilgin Aralık Ekonomi Güncel Haberler

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