Bakan Bilgin: Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız - Haberler

Bakan Bilgin: Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak."
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi