Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. - Haberler

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda bin 300 lira ile bin 400 lira arasında bir değişim oldu." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vedat Bilgin Ekonomi Haberler

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