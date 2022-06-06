Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. - Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda bin 300 lira ile bin 400 lira arasında bir değişim oldu." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Vedat Bilgin Ekonomi Haberler

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