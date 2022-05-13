Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi