Son dakika haberi... Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: "Gündemimizde böyle bir şey yok"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

Bakan Bilgin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'na katıldı. Zirvenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bilgin, asgari ücrete zamla ilgili bir soru üzerine, "Asgari ücrette net bir artış sağlandı. Bunun henüz daha 3'üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Şu anda Türkiye, dünyada yaşanan büyük ekonomik krizlerin baskısı altında. Türkiye'yi etkiliyor tabii ki bunlar. Türkiye yaklaşık 900 milyar dolarlık bir ekonomi. Bu etkilerin en önemli etkisi enflasyonist etki. Bu enflasyonu önlemek için Türkiye yeni ekonomik bir program uyguluyor. Önümüzdeki mayıstan itibaren enflasyondaki düşüşü hedefleyen ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla enflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok" yanıtını verdi.

Temmuz ayında asgari ücret artışı yapılabileceği konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yapılan açıklamaya ilişkin ise Bakan Bilgin, "Siyasetçiler siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Ben çalışma hayatından sorumlu bir bakan olarak konuşuyorum. Temmuzda bildiğiniz gibi bizim toplu sözleşmelerimizde kayıt altına aldığımız enflasyon farkı var. Onunla bunları birbirine karıştırmamak lazım. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi enflasyon farkı verilecek kaydı var. Biz temmuzda onu vereceğiz. Bunu karıştırmamak lazım" değerlendirmesini yaptı.

EYT'lilerle ilgili gelen soruya ise Bakan Bilgin, "Ben gündemimizde olan konuları, üzerinde çalıştığımız konuları basınımızla paylaşacağım. Şu anda paylaşacağım şey bununla sınırlı" cevabını verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi