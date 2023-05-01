Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs'ta asgari ücret düzenlemesi yapacaklarını açıkladı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "Hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle bakanlığın internet sitesinde mesaj yayımladı. Bilgin, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarımızı istikrarlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz. 2023 yılı asgari ücreti, 2022 yılına göre net artış oranını yüzde 100 yaparak ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Büyük ve güçlü Türkiye'nin müreffeh geleceğini emek emek beraber inşa ettiğimiz emekçilerimizin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yeniden kutluyorum. Bu anlamlı günde emekçi düşmanı terör örgütü PKK'nın katlettiği yüzlerce şehit işçimizi ve tüm şehit emekçileri rahmetle anıyorum" dedi.