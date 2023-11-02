Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Kayıt dışı istihdam ve ücretle mücadelede veri analiziyle denetim faaliyetleri artırılacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerinin artırılacağını belirtti. Ayrıca, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, dezavantajlı grupların istihdamının desteklenmesi ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için çeşitli prim teşvikleri ve destekler uygulandığını ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz. Kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının desteklenmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması; bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların özendirilmesi gibi amaçlarla bugün 17 farklı prim teşvik, destek ve indirimi uyguluyoruz.