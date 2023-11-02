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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Kayıt dışı istihdam ve ücretle mücadelede veri analiziyle denetim faaliyetleri artırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerinin artırılacağını belirtti. Ayrıca, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, dezavantajlı grupların istihdamının desteklenmesi ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için çeşitli prim teşvikleri ve destekler uygulandığını ifade etti.