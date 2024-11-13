Çalışma Bakanı Işıkhan: 2025 asgari ücretinde herkesin mutabık kalmasını bekliyoruz

Asgari ücret 2025 zammı hesaplamaları, hız kazandı. Yılbaşı asgari ücret zam oranı 2025, Ocak ayına geri sayım sürerken gündemde yer alıyor. Yeni ve net asgari ücret 2025 Ocak zammı için hesaplamalar yoğunluk kazandı. Asgari ne kadar olacak sorusu ve zam oranı hesaplamaları, 2025 yılına ilerlerken vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

"HERKES MUTABIK KALACAK"

Yeni net ve brüt asgari ücret ne kadar olur sorusunun yanıtı, milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri Aralık ayında yapılacak. Toplantıların ardından 2025 yeni brüt/net asgari ücret zammı ve tutarı da duyurulacak. Bu konuda gözlerin çevrildiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişki açıklama yaptı. Işıkhan, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinde konuşan Işıkhan şöyle konuştu: Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücreti net 17 bin 2 liraya yükselttik. Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 254 artırmış olduk. Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz.

2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteğini, 2024 yılı için aylık 700 liraya yükselttik. 2024 yılının ilk sekiz ayında yaklaşık 1,5 milyon işyerine toplamda 34 milyar lira asgari ücret desteği sağladık. Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILMAMIŞTI

2024 asgari ücret oranı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Ayrıca Temmuz ayında asgari ücrette ara zam yapılmadı. 8 milyon kişi şimdiden 2025 zamlı (brüt/net) asgari ücret açıklamalarına odaklandı.