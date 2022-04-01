Çalışanların Ramazan yardımları Ticket Compliments ile şirketten

Ticket Restaurant Yemek Kartı ile öğle yemeği harcamalarında şirketlere tasarruf sağlayan Edenred Türkiye'nin teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments ile Ramazan yardımları kolaylaşıyor.

Şirket açıklamasına göre, Ticket Compliments Kart, Ticket Market Kartı, CarrefourSA Kurumsal Hediye Kartı ve Money Pro Kart ile şirketlere dört ayrı kart seçeneği sunan Edenred Türkiye, şirketleri tek faturayla muhasebe işlemleri yükünden kurtarırken çalışanların ise kendi ihtiyaçlarını diledikleri gibi karşılayabilmelerine imkan tanıyor.

Edenred Türkiye, satın alma oranına göre sağladığı indirimlere ek olarak SGK ve damga vergisinden muaf olması sebebiyle yüzde 39'a varan vergi tasarrufu ile de şirketlere katkıda bulunuyor. İşletmeleri, Ramazan döneminde çalışanlarına yapacakları yardımlarda hem koli satın alma ve içeriğini oluşturma, taşıma, depolama ve dağıtma gibi operasyonel yüklerden hem de bunlardan kaynaklanan maliyetlerden kurtaran Edenred Türkiye, temassız veya teması azaltan bu çözümleri ile hijyen kaygısına da son veriyor. Ticket Compliments ailesi ihtiyaçları özgürce giderme olanağı sunarken her dönemde şirketler için çalışanlarına motive edici bir hediye seçeneği olarak tercih ediliyor.

Tekrar bakiye yüklenebilen Ticket Complimenst Kart, Ticket Market Kartı, CarrefourSA Kurumsal Hediye Kart ve Money Pro Kart satın alma ve bakiye yükleme işlemleri de Ticket Online platformu üzerinden 7/24 kolaylıkla yapılabiliyor. Çalışanlar ise kart bakiyelerini tek seferde harcamak zorunda kalmadan diledikleri zaman, diledikleri kadar alışveriş yapabiliyor.

Ramazan kolisi yerine Ticket Market Kart ile 81 ilde alışveriş imkanı

Edenred'in Ticket Market Kartı sayesinde Ramazan ayında verilen gıda destek paketleri işverenler için kolaylaşıyor. Ticket Market Kartı, çalışanlara Türkiye'nin 81 ilinde anlaşmalı binlerce üye markette ihtiyaç ve tercihlerine göre alışveriş yapma imkanı sunuyor. Kartın tercih edilme sebeplerinden biri de QR kod ile mobil, temassız ve hijyenik ödeme fırsatı sunması. Ticket Market Kart'ın geçerli olduğu en yakın mağazaların listesine MyEdenred uygulaması ya da edenred.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

Ticket Compliments Kart ile çalışanlar Ramazan ayında kendilerine veya sevdiklerine seçkin moda markalarından giysi, aksesuar ve ayakkabı alabiliyor. İçerisinde Fashion ve Universal olarak iki ayrı cüzdan bulunduran Ticket Compliments Kart, tek kartla Ariş Pırlanta, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Hotiç, İpekyol, Mudo City, Mudo Concept, Süvari, Tepe Home, Teknosa, Twist ve YKM gibi birden fazla markadan alışveriş imkanı sunuyor. Ticket Compliments Kart'ı çalışanlarına yılbaşında hediye eden şirketler aynı karta Ramazan ayında da yükleme yapabildiği için yeni kart bastırmayarak plastik tüketiminin de azalmasına katkıda bulunuyor. Ticket Compliments Kart'ı kullanabilmek için MyEdenred mobil uygulamasını cep telefonuna indirmek ve oluşturulan ya da var olan hesaba kartı eklemek yeterli oluyor.

Edenred'in teşvik ve ödüllendirme ailesi Ticket Compliments'ın bir diğer üyesi CarrefourSA Kurumsal Hediye Kart'ı tercih eden şirketler, çalışanlarını gıdanın tazesi ve yerlisi ile buluşturuyor. Klasik kart veya dijital kart olarak hediye edilebilen CarrefourSA Kurumsal Hediye Kartı'nı çalışanlar Türkiye'deki 600'den fazla CarrefourSA'da, online markette veya mobil uygulamada kullanabiliyor.

Ticket Compliments ailesinin sunduğu kurumsal çözümler arasında yer alan Money Pro Kart ile çalışanlar Ramazan alışverişlerini ister Migros, MigrosJet, 5M Migros, Macrocenter'lardan ister online olarak Migros Sanal Market'ten yapabiliyor. Money Kart'ın tüm özelliklerini de taşıyan Money Pro Kart, Money puan da kazandırıyor.