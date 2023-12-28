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Çalışan Emeklilere 5 Bin TL Ödeme 29 Aralık'ta Yatırılacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere yapılacak olan 5 bin TL ödemelerin 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu'nda onaylanarak yürürlüğe giren 'çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye' düzenlemesi çerçevesinde ödemelerin 29 Aralık Cuma günü yapılacağını belirtti. Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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