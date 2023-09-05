Denizli'nin Çal ilçesinde coğrafi işarete sahip ilçenin en önemli üzümü çeşidi olan Çal karasında hasat devam ederken, bu yılki kilogram fiyat beklentisi 40-45 TL olarak açıklandı.

Denizli'nin yetiştirdiği üzümleriyle ünlü Çal ilçesinde üzüm hasadı devam ediyor. Bölgede uzun aradan sonra bu yılaşırı yağışlarla birlikte ortaya çıkan ve üzüm bağlarına büyük zarar veren 'Mildiyö' hastalığı nedeniyle ürün rekoltesinde büyük düşüş yaşanması bekleniyor.

Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil de ilçede toplam 380 bin dekar civarında tarım arazisi bulunduğunu, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇSK) kayıtlı 150 bin dekardan fazla üzüm bağının bulunduğunu dile getirdi. Bağcılığın Çal için bir kültür, bir hayat, bir üretim şekli olduğuna dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Haşim Çil, "Bağcılık üzüm üreticiliği ilçemizin en büyük gelir kaynağı. En fazla üretildiği ürün özellikle de Çal denilince tabii ki coğrafi işaretini almış olduğumuz Çal Karası üzümümüz akla geliyor. Binlerce yıldır bu bölgede dünyanın en kaliteli üzümleri üretilmiş, tarihte de böyle günümüzde de böyle aynı üretim devam etmekte. Üzüm bizim için önemli. Maalesef bu yıl yakın zamanda görülmemiş, yaklaşık 60-65 yıl önce yaşanan bir hastalık, bağlarda Mildiyö hastalığı bizleri perişan etti. Yaklaşık üretimimizin çeşitlere göre yüzde 50 ile yüzde 80 arasında üretim, ürün kaybımız var. Devletimizin tüccarımızın özellikle bu yıl üzüm üreticisini koruması, fiyat konusunda büyük destek olması gerekiyor. Çal Karası'nda 40-45 lira bandında, Sultaniye de çekirdeksiz üzümde de 25-30 bandında bir fiyat çiftçimizi bu sene memnun eder diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bir dekar üzüm bağı maliyeti 2 bin TL"

Verime oturmuş bir üzüm bağının bir dekarlık maliyetinin 2 bin TL'yi bulduğuna dikkat çeken Haşim Çil, "Üzüm üreticimizin dekar başına maliyeti 2 bin TL iken ne yazık ki mildiyö hastalığı nedeniyle bir salkım üzüm alınamayacak bağlarımız var. Özellikle de bizde ki üzüm çeşitleri mildiyö hastalığından çok fazla etkilendi. Çiftçimizin, üreticimizin en azından bu masraf kısmını karşılayacak bir yardım yapılırsa gerçekten can suyu olacak. Bu üretici önümüzdeki yıllarda da üretimi devam ettirecek. Devam ettirmesi için de bu can suyunun bu ödemenin üreticimize mutlaka yapılması lazım. Maliyetler çok yüksek özellikle akaryakıtta, ilaçta, birçok kalemde, işçilikte geçen yıla göre çok büyük artışlar oldu. Bunun üzerine de ortaya çıkan mildiyö hastalığı tamamen belimizi büktü" ifadelerini kullandı.

Bağlardaki hastalık nedeniyle çok az miktarda üzüm hasadının yapılacağına dikkat çeken Başkan Haşim Çil, "Bu yıl üzümde rekoltemiz çok az olacak. Üzümün fiyatlandırılmasında Toprak Mahsulleri Ofisinin açıklamış olduğu kuru üzüm fiyatlarında iyi bir fiyat açıklanmasını bekliyoruz. Türkiye'nin her yerinden Çal'a gelip üzüm alan firmalarımız var. Çal ilçemizde bulunan 12-13 yerel firmamız ciddi oranda üzüm alıp işliyorlar. Bu sene onlar kendi karlarını, kendi devamlılıklarını bir kenara bırakıp, özellikle çiftçimizin böyle yakın zamanda görülmeyen, tarihte de 1-2 sefer görülen bir hastalıktan dolayı bu derece muzdarip, mağdur olduğu bir yılda iyi bir fiyat vermelerini, çiftçimizin üretiminin devam etmesi için bekliyoruz. Çal Karası'nda kilogram fiyatının 40-45 lira bandında, Sultaniye de çekirdeksiz üzümde de 25-30 bandında bir fiyat çiftçimizi bu sene memnun eder diye düşünüyorum. Şaraplık üretimin çeşitleri neredeyse tamamı ilçemizde mevcut onlar da bu Çal Karası ve Sultaniye' ye verilen fiyata göre de arada derecelendiriliyor, fiyatlandırılıyor" dedi. - DENİZLİ