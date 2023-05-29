'Cafe House' adlı konteyner kahve dükkanlarına talep artıyor

Yol kenarlarında ya da benzin istasyonlarında daha çok görülen; pratik, ekonomik ve ekolojik bir model olan 'Cafe House' adı verilen konteyner kahve dükkanlarına talep artıyor. Cafe House'lar mobil ve taşınabilir üretimler.

Yol kenarlarında ya da benzin istasyonlarında daha çok görülen; pratik, ekonomik ve ekolojik bir model olan 'Cafe House' adı verilen konteyner kahve dükkanlarına talep artıyor.

Wolf Tiny CEO'su İbrahim Tetik, "Kafe konteynerler sayesinde mobil ve bağımsız olabilirsiniz. Yani istediğiniz zaman sırt çantanızı takar gibi konteynerinizi alarak istediğiniz yere taşıyabilir, özgürlüğün tadını çıkarabilirsiniz" dedi.

Ürünlerin yüksek kira bedellerinden dolayı daha çok tercih edilen bir model olduğunu dile getiren İbrahim Tetik, "Dışı çelik sacdan imal edilen kafe konteynerin pencere büyüklüğünü ve şeklini istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Bu şık yapılar; verandası, çatısına koyabileceğiniz masa ve sandalyeleri, oldukça elverişli kullanım alanıyla dikkat çekiyor. Cafe House'lar mobil ve taşınabilir üretimler" diye konuştu.

"BÜTÇE DOSTU ANLAYIŞA SAHİP"

İbrahim Tetik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yeni yaşam alanlarının iç kısmı da estetik ve ergonomik bir bakış açısıyla dizayn ediliyor. Bu alanda, kahvenizi rahatlıkla yapabileceğiniz dolap ve raftan müteşekkil bir mutfak bulunuyor. Cafe House'ları malzeme kalitesi ve şıklığı ön planda tutarak tasarladık. Wolf Tiny ürünleri kendi fabrikasında üreten ve bu sayede maliyetleri en aza indiren, bunun neticesinde de müşteri cebini önceleyen, bütçe dostu bir anlayışa sahip. Hep dediğimiz gibi, kendi kafenizi açmanız Wolf Tiny ile artık çok kolay."