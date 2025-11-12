Haberler

BYD, Türkiye'de Elektrikli D-SUV Modeli SEALION 7'nin İlk Teslimatını Gerçekleştirdi

Güncelleme:
BYD, Türkiye'de elektrikli sportif D-SUV modeli SEALION 7'nin ilk teslimatını gerçekleştirdi. Model, 160 kW gücündeki arkadan itişli versiyonu ile Türk pazarına özel olarak sunuluyor ve yüksek talep görüyor.

BYD, Türkiye'de ürün gamını yüzde 100 elektrikli sportif D-SUV modeli BYD SEALION 7 ile genişletmesinin ardından modelin ilk teslimatını törenle gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEALION 7 modelinin ilk teslimat törenine, BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun ve BYD Avrupa Türkiye Ülke Müdürü Murphy Ruan katıldı.

"Atlantis Gri" rengindeki, 160 kW gücündeki arkadan itişli SEALION 7 Design versiyonunun sahibi, törenle aracını teslim aldı.

BYD'nin "Okyanus Serisi"ndeki dördüncü model SEALION 7, Türkiye'ye özel geliştirilen arkadan itişli Design versiyonunun yanı sıra 390 kW gücündeki dört çeker Excellence donanımıyla sunuluyor. Aerodinamik yapıya ve sürüş destek sistemlerine sahip model, şehir içi ve uzun yol sürüşlerinde konfor ve verimlilik sağlamayı hedefliyor.

"Türkiye pazarına özel ürün geliştirmeleri yaptık"

Açıklamada törenindeki konuşmasına yer verilen BYD Başkan Yardımcısı Li, Türk tüketicisini markalarına gösterdiği yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu güçlü ilgiye karşılık vermek amacıyla Türkiye pazarına özel ürün geliştirmeleri yaptıklarına değinen Li, şunları kaydetti:

"BYD SEALION 7'nin lansmanını da Türkiye'ye özel olarak geliştirdiğimiz 160 kW'lık versiyonla yaptık. Türkiye'deki ilk SEALION 7 teslimatını gerçekleştirmek, benim için ayrı bir gurur kaynağı. Türkiye, BYD için stratejik öneme sahip bir pazar. Türk tüketicilerin beklentilerini yakından takip ediyor, onların ihtiyaçlarına en uygun modelleri sunmak için çalışıyoruz. BYD'nin ileri teknolojili araçlarını Türkiye'deki müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz."

BYD Türkiye Genel Müdürü Ergun da Li'nin Türkiye'yi yeniden ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ergun, SEALION 7'nin Türkiye'deki ilk teslimatının BYD'nin global başkan yardımcısı tarafından bizzat yapılmasının, markalarının Türkiye'ye ve müşterilere verdiği önemi açık şekilde ortaya koyduğunu aktardı.

Modele Türkiye'den güçlü talep geldiğine değinen Ergun, "SEALION 7 modelimiz tasarımı, yüksek donanım seviyesi ve ileri güvenlik standardıyla Türkiye'de elektrikli SUV segmentine yeni bir soluk getirdi. 5 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz lansmanın ardından, sadece bir hafta içinde 1500 adedin üzerinde talep aldık. Yıl sonuna kadar gelecek SEALION 7 adetlerini artırarak, bu güçlü talebi karşılayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi



