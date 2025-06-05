BYD, Avrupa'da Ultra Hızlı Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Kuracak

BYD, Avrupa'da Ultra Hızlı Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Kuracak
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Çinli otomobil üreticisi BYD, Avrupa'da 1000 kilovatın üzerinde şarj kapasitesine sahip ultra hızlı şarj istasyonları kurmayı planlıyor. Şirket, bu yıl içinde altyapı oluşturmaya başlayarak elektrikli araçların şarj sürelerini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Çinli otomobil üreticisi BYD, 1000 kilovatın üzerinde şarj kapasitesiyle Avrupa'da e-mobilite alanında yeni standartlar belirlemeyi ve şarj sürelerini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

BYD Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika Üst Yöneticisi (CEO) Stella Li, yaptığı açıklamada, 1000 kilovattan fazla şarj kapasitesine ve yeni batarya mimarisine sahip ultra hızlı şarj istasyonlarından oluşan bir Avrupa ağı kurmayı planladıklarını bildirdi.

Li, şirketin kıtada gelecek 12 ay içinde ortaklarıyla birlikte "ultra hızlı elektrikli araç şarj cihazları (Super e-Platform)" için altyapı oluşturmayı planladığını ve yetkili bayilerdeki şarj noktalarının yanı sıra yerel ortaklarla da görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

BYD'nin Avrupa'daki satışlarının aylık yaklaşık yüzde 10 artarak olumlu yönde ilerlediğini bildiren Li, bu eğilim devam ederse Avrupa'da yeni üretim tesislerine yatırım yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Li, "Avrupa'da satmak için Avrupa'da inşa edeceğiz. Uzun vadeli bakıyoruz. Kalmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

BYD, 2025 yılı sonuna kadar Avrupa'daki ilk otomobil üretimine Macaristan'daki fabrikasında başlayacak.

Şirketin şu anda Belçika'da 16 bayiliği bulunuyor. Brüksel, Antwerp ve Ghent'te bulunanlar kendi yönetimi altında yer alıyor. Çinli şirket bu yılın sonuna kadar ülkede en az 20 bayiliğe sahip olmak istiyor.

Öte yandan BYD, son aylarda elektrikli otomobillerde önemli teknolojik yenilikler duyuruyor.

Şirket, 18 Mart'ta elektrikli otomobillerin neredeyse normal bir otomobilin yakıt ikmali için ihtiyaç duyduğu kadar hızla şarj edilmesini sağlayan "Super e-Platform" teknolojisini duyurmuştu. Yeni Han L modeliyle yapılan testlerde, yeni batarya söz konusu hızlı şarj sistemi ile 5 dakikada 470 kilometre menzile kadar şarj olmuştu.

Analistler, söz konusu yeni ürünle, BYD'nin elektrikli araçların benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmaya çalıştığını belirterek, daha yüksek şarj hızının, müşterilere "içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçiş için daha net bir yol" sunduğunu vurgulamıştı.

Planlanan "Super e-Platform"un, daha eski bataryalarda bile şarj işlemini yüzde 20 ila yüzde 30 hızlandırması bekleniyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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