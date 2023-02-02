Buzağı destekleme listeleri askıya çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2022 yılı birinci dönem buzağı desteklemeleri için Tarım ve Orman Müdürlüğünde listeler asıldı. 7 Şubata kadar listelerde olacak askılarda çiftçiler eksikliklerini gidermesi için süre verilecek.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ilde 2022 yılı birinci dönem buzağı desteklemeleri için listeye askıya çıkarttı. Müdürlük ek binası ile ilçe müdürlüklerinde 7 Şubat mesai bitimine kadar askıya çıkarılan listelerde yetiştiricilerin listeleri kontrol ederek varsa eksikliklerin giderilmesi gerektiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Askı listelerinde 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle e-islah'a kayıtlı doğum tarihi e-islah'ta 1 Ocak 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında olan, e-islah'ta anne numarası hanesi dolu olan, doğduğu işletme numarası hanesi olan işletmenin destekleme başvurusu 15 Ocak 2023 tarihine kadar sisteme kaydedilen buzağılar yer almaktadır. 2022 yılı hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliğinin buzağı desteklemesi ile ilgili maddeleri gereğince askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir ve belirtilen tarihlerden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Yetiştiricilerimizin mağdur olmaması için askı icmallerini titizlikle ve zamanında kontrol etmesi önem arz etmektedir" denildi. - DÜZCE