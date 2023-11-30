Büyüme rakamları açıklandı (2)

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,2 artış gösterdi.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 artış gösterdi.

Hane halkı tüketim harcamaları yüzde 11,2 arttı

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 11,2 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 14,7 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,1, ithalatı da yüzde 14,5 yükseldi.

İş gücü ödemelerinde yüzde 117,2 artış

İş gücü ödemeleri söz konusu dönemde yüzde 117,2, net işletme artığı/karma gelir yüzde 50,7 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 26,1 iken 2023'te yüzde 32,2 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 55 iken yüzde 47'ye düştü.

Tablolar

GSYH üçüncü çeyrek sonuçları şöyle:

Yıl Cari fiyatlarla GSYH Cari fiyatlarla GSYH GSYH Zincirlenmiş Hacim Değişim oranı (milyon lira) (milyon dolar) Endeksi(2009=100) (yüzde) 2021 1. Çeyrek 1.396.396 189.427 173,3 7,5 2021 2. Çeyrek 1.594.424 190.192 187,3 22,3 2021 3. Çeyrek 1.933.705 227.704 214,9 8 2021 4. Çeyrek 2.331.616 200.601 223,7 9,7 2021 Yıllık 7.256.142 807.924 199,8 11,4 2022 1. Çeyrek 2.519.789 181.490 186,9 7,8 2022 2. Çeyrek 3.424.670 219.665 201,6 7,6 2022 3. Çeyrek 4.273.138 242.416 223,8 4,1 2022 4. Çeyrek 4.794.179 262.243 231,2 3,3 2022 Yıllık 15.011.776 905.814 210,9 5,5 2023 1. Çeyrek 4.642.985 246.058 194,3 4 2023 2. Çeyrek 5.505.148 271.615 209,4 3,9 2023 3. Çeyrek 7.681.432 295.815 237,1 5,9

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle: