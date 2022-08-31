Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyüme rakamları açıklandı (2)

Ekonomi Haberleri

Büyüme rakamları açıklandı (2)

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,5 artış gösterdi.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 artış gösterdi.

Hane halkı tüketim harcamaları yüzde 22,5 arttı

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,5 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 4,7 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 16,4, ithalatı ise yüzde 5,8 yükseldi.

İş gücü ödemelerinde yüzde 66,4 artış

İş gücü ödemelerinde söz konusu dönemde yüzde 66,4, net işletme artığı/karma gelir yüzde 134,7 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,6 iken 2022 ikinci çeyrekte yüzde 25,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise bu dönemler itibarıyla yüzde 49,2'den yüzde 54'e çıktı.

Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYHCari fiyatlarla GSYHGSYH Zincirlenmiş HacimDeğişim oranı

(milyon lira)(milyon dolar)Endeksi(2009=100)(yüzde)
2020 1. Çeyrek1.070.586176.095161,34,4
2020 2. Çeyrek1.037.572152.571153,1-10,3
2020 3. Çeyrek1.415.193196.7831996,5
2020 4. Çeyrek1.524.868191.643203,96,4
2020 Yıllık5.048.220717.092179,31,9
2021 1. Çeyrek1.395.931189.364173,47,5
2021 2. Çeyrek1.592.926190.006187,122,2
2021 3. Çeyrek1.931.231227.406214,77,9
2021 4. Çeyrek2.328.700200.330223,59,6
2021 Yıllık7.248.789807.106199,711,4
2022 1. Çeyrek2.507.577180.610186,37,5
2022 2. Çeyrek3.418.967219.335201,37,6
- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2021 1. çeyrek2022 1. çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık-0,6-2,9
Sanayi40,87,8
İmalat sanayisi44,39,1
İnşaat4,5-10,9
Hizmetler46,618,1
Bilgi ve iletişim25,45,3
Finans ve sigorta faaliyetleri-19,926,6
Gayrimenkul faaliyetleri4,14,1
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri30,911
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri9,11,7
Diğer hizmet faaliyetleri37,71,9
Sektörler toplamı248,6
Vergi-sübvansiyon8,3-1,2
Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)22,27,6
(Bitti)

???????

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title