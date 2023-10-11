Büyükşehirin projesiyle 2 bin 100 dekar alan suyla buluşacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı'ndan 4 milyon TL hibe almaya hak kazanan 'Öveçli Damla Sulama Sistemi Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Kırkağaç ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi'nde yapılan toplantıda projede 2 bin 100 dekar arazinin kapalı sistem ile sulanacağının bilgisi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı'ndan hibe almaya hak kazanan 'Öveçli Damla Sulama Sistemi Projesi'nin tanıtım toplantısı Kırkağaç ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi'nde yapıldı.

2 bin 100 dekar alan kapalı sistemle sulanacak

Bölgede 2 bin 100 dekar alanın kapalı sistem damla sulama sistemi ile sulanmasının hedeflendiği projede zeytin üretimi yapılan proje sahasında sulu tarıma geçilmesiyle birlikte ürün kalitesinin ve gelirin de artması bekleniyor. Kırkağaç ilçesi Öveçli Mahallesi'nde yapılan tanıtım toplantısında konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, kırsal kalkınmaya yönelik verilen destekler ile diğer büyükşehir belediyeleri arasında üst sıralarda bulunduklarını belirterek, "Yaptığımız onlarca proje ile diğer belediyelere de örnek oluyoruz. Bazı projelerimizi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı aracılığı ile bazı projeler ise Tarım İl Müdürlüğü ile ortak gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında 38 farklı proje ve desteklemelerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Bizim anlayışımız köylü milletin efendisidir anlayışı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile bu projeleri arttırarak devam ettireceğiz. Geçen yılki bütçemiz 70 milyondu. Bu sene iki katını da geçti. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun diyorum" dedi.

Projenin teknik detayları anlatıldı

Projenin teknik detayları hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Zafer Kalkınma Ajansı'nın sulama ile ilgili olarak projesi çağrısına çıktığını hatırlatarak, "Biz de bu bölgedeki projeyi ajans hibesinden de faydalanarak bu bölgedeki Soma yolunun diğer tarafında kalan alanların damla sulama ile sulanmasına yönelik projemizi ajansa yazdık. Geçen yıl çalışmalarına başladık, projesi hazırlandı. Projede öngördüğümüz sondaj yapım işi çalışmaları başladı. 1 nolu sondaj kuyusu 200 metrede sonlandırdık. İlk verilere göre 25 litre/saniye gibi bir verim almayı öngörüyoruz. Sulama projeleri kısa sürede yapılabilecek yatırımlar değil. Önce yeraltı suyunun etüt ile hangi noktalardan bulunabileceğine yönelik çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların sonucunda bu bölge için 6 adet sondaj kuyusu açılmasına karar verdik. Sondaj kuyusu açılması için ihalemizi yaptık. Yaklaşık 4 milyona yakın bir sondaj maliyeti olacak. Şu anda 2 kuyuda sondaj yapımı devam ediyor" dedi.

"2024 yılı sulama sezonuna arazinin sulanmasını hedefliyoruz"

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, sulama yapılacak olan proje sahasında 110 litre/saniye suya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Sulama yapacağımız bölgede saniyede 110 litre civarında debiye ihtiyacımız var. Bölgenin yıllık 1,2 milyon metreküpün üzerinde su ihtiyacı var. Bunu bu sondaj yapacağımız 6 kuyudan karşılamayı öngörüyoruz. Yaklaşık 2 bin 100 dekar sahanın ilk etapta sulamaya açılması hedefleniyor. Tapu kayıtlarına göre bölgede 378 malik var. 31 Kasım'a kadar sondajların açılmasının bitmesini hedefliyoruz. Projenin 2024 yılının sonuna kadar tamamlanmasını planlıyoruz" dedi.

Saha Büyükşehir Belediyesi'nin sulama sahası olarak tescillenecek

Sulama bölgesinde istenilen suyu elde ettikten, şebekelerin döşenmesi tamamlandıktan sonra Devlet Su İşleri'ne başvuruda bulunarak, sahayı Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sulama sahası olarak tescilleteceklerini belirten Yılmaz Usta, sonrasında artık sahada bireysel sondajlara izin verilmeyeceğini kaydetti. Usta, "Şu anda var olan sondajlar ile kendi sulamalarını yapanlar olabilir ancak onlar da yüksek enerji maliyetlerinden dolayı sistemden ve şebekeden su almalarını, yer altını daha ekonomik ve tasarruflu kullanmalarının doğru olacağını düşünüyoruz. Herkesin bireysel sulama yatırımı yapmasını önlemek ve yapılacak toplu kapalı basınçlı sistemi ile bu ülkenin kıt kaynaklarını ekonomik olarak kullanmak ve sizlerin hizmetine sunmak istedik. Manisa Büyükşehir Belediyesi şu anda DSİ'den aldığı tesisler ve kendi tesisleri ile yaklaşık 26 bin dekar sahada sulama yapmaya başladı. Binlerce üreticimize sulama suyu temin ediyoruz. Sulama sisteminde kimin ne zaman sulayacağını planlayacağız ve bir plan dahilinde sulama yapacağız. Burada oluşacak bir arıza durumunda bakımı, onarımı gibi süreçler tamamen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından karşılanacak. Elektrik gideri dışındaki tüm giderler Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün tarıma verdiği önemden dolayı Büyükşehir Belediyesi'nin sübvansiyonu olarak karşılanacak ve sizlere yansıtılmayacak. Sulamada bu hizmetten kar etmek gibi bir hesabımız yok. Bizim yaptığımız hesaplara göre de sondajların açılması, yatırımın yapılması, size sağlayacağı katma değer ile 4 yıl içinde kendini amorti etmesini planlıyoruz. Sizlerde verimin artması, zeytinde su kıtlığına bağlı olarak yağlığa giden zeytinin sofralık kaliteye gelip daha yüksek fiyattan satılması gibi avantajlar oluşturmasını tahmin ediyoruz. Bu saatten sonra bu sahada sondaj açılmasına izin vermeyeceğiz, mevcut sondajları kapatmak gibi bir yetkiye sahip değiliz. Ancak enerji maliyetlerinden dolayı kullanmamalarının, yeraltı kaynaklarını ekonomik kullanmak adına bu sistemden hizmet almanızın hepimiz adına daha faydalı olacağını düşünüyor projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ziraat Odası'ndan Büyükşehir'e teşekkür

Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı projeyle ilgili olarak yaptığı konuşmasında, çiftçi dostu olarak söylediği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Özarı, projenin Kırkağaç Devlet Hastanesi'nin olduğu yerden başladığını tren yolu ile Soma asfaltının arasındaki yaklaşık 5 bin dekar zeytinlik araziyi kapsadığını belirterek, "Bu proje gerçekten çok önemli. Ben tekrar çiftçi dostu Cengiz Ergün başkanımıza hem şahsım hem yöneticilerim hem de üreticiler adına teşekkür ediyorum. Çok büyük bir hizmet, büyük bir yatırım" dedi. Öveçli Mahallesi Muhtarı Nail Kocakaya, "Ben öncelikle çiftçi dostu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bize bu projeyi sundukları, bu projeden bizi faydalandırdıkları için teşekkür ediyorum. Ağaçlarımızın bir sonraki sezona hazır hale geleceği için çiftçimiz daha çok kazanacak. Bunun için teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Sondaj sahasında incelemede bulunuldu

Yapılan bilgilendirmenin ve verilen proje bilgilerinin anlatılması sonrasında projeyle ilgili olarak üreticilerin sorularını yanıtlandı. Soruların da cevaplanmasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı teknik ekipleri sondaj sahasında incelemede bulundu. - MANİSA