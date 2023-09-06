Büyükşehirden çalışanlarına bir zam daha

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, işçilerin refahına katkı sunmak için yüzde 40'lık bir iyileştirmeyi sağlayacak sözleşmeyi imzaladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bağlı SASKİ Personel A.Ş, SASKİ, SASAY ve BELPAŞ şirketleri çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi adına Hizmet-İş Sendikasıyla ek protokol yapıldı. AKOM'da düzenlenen törende atılan imzayla büyükşehir bünyesinde Sakarya için emek gösterenlerin ücretleri 'ek sözleşme' çerçevesinde yüzde 40 oranında iyileştirildi. Protokol çerçevesinde büroda, sahada ve tüm birimlerde görev yapan personelin ücretlerinde yıl sonuna kadar ciddi bir iyileştirme yapılmış oldu. İmzayı atan Başkan Ekrem Yüce, "Hep birlikte şehrimizi daha ileriye taşımak için mücadele ediyoruz. İnşallah bu mücadelemiz ile şehrimizin gelişmesini ve tüm dünyada tanınmasını sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız çalışanlarımızın refah seviyesini adeta bir toplu mücadele olarak ele aldı ve milletimizi rahatlatacak zamlar gerçekleştirdi. 2023 yılı başında yüzde 54,66'lık zam oranıyla açıklamış olduğu asgari ücreti net 8 bin 500 liraya çıkardı. Bizler de Cumhurbaşkanımızın başlattığı mücadeleye destek olmak, çalışma arkadaşlarımızın şartlarını iyileştirmek adına toplamda yüzde 80'lik bir zam yapmıştık" dedi.

"Elimizi taşın altına koyduk"

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar tüm dünyada etkisini sürdürdüğünü ifade eden Yüce, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemizdeki hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözünü yerine getirmek için bizler de elimizi taşın altına koyduk ve üzerimize düşeni yaptık. Yaptığımız yoğun müzakereler neticesinde bugün ek protokol imzaladık. Hemşerilerimize hizmet için gündüz gece demeden fedakarca gayret gösteren ve en iyi zammı hak eden arkadaşlarımızın günlük yevmiyelerinde yüzde 40 oranında zam gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız düzenleme ve iyileştirmelerin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA