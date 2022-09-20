Büyükşehir, öğrencilere çorba dağıtımına başladı Ekonomi Haberleri 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile öğrenciler için hayata geçirilen projelerini devreye sokan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kötekli yerleşkesi C kapı girişinde bulunan noktada çorba ikram hizmetini tekrar başlattı. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile öğrenciler için hayata geçirilen projelerini devreye sokan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kötekli yerleşkesi C kapı girişinde bulunan noktada çorba ikram hizmetini tekrar başlattı. S abahları özellikle tercih edilen çorba ikramı ile öğrencileri karşılayan Büyükşehir Belediyesi haftanın beş günü farklı çorba çeşitleri ile öğrencilere hizmet verecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli yerleşkesi içerisinde bugüne kadar 80 bin 500 kişilik çorba dağıtımı yaptı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Muğla Ekonomi Haberler

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