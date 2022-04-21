Büyükşehir'e ait toplu ulaşım araçları 23 Nisan'da ücretsiz - Haberler

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Büyükşehir'e ait toplu ulaşım araçları 23 Nisan'da ücretsiz

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Büyükşehir'e ait toplu ulaşım araçları 23 Nisan'da ücretsiz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ücretsiz hizmet verecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ücretsiz hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 23 Nisan Cumartesi günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz hizmet verecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Ekonomi, Haberler

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